Wigging controcorrente al Tour | Pogacar e Vingegaard come il gatto col topo Evenepoel ne approfitterà

Mentre il Tour de France 2025 si avvicina, il duello tra Pogacar e Vingegaard domina le aspettative, ma Bradley Wiggins lancia una sorpresa: anche Remco Evenepoel potrebbe avere la carta vincente. Con qualità individuali da outsider e una strategia ben orchestrata, il belga è pronto a inserirsi nella corsa al podio. In un panorama dove nulla è scontato, sarà proprio la sua intelligenza tattica a fare la differenza, dimostrando che nel ciclismo, come nel gioco degli scacchi, ogni mossa conta.

Alla vigilia del Tour de France 2025, tutti puntano sulla vittoria di Pogacar, incalzato unicamente da Vingegaard. Ma Bradley Wiggins, che una Grande Boucle la vinse a sorpresa nel 2012, scommette su Remco Evenepoel: "Individualmente ha qualitĂ per trionfare. Lo temono nelle crono, dove potrebbe infilare un piede nella sfida. Ma merita una grande squadra: la Soudal QuickStep è dietro a UAE o Visma". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tour - pogacar - vingegaard - evenepoel

Tour de France 2025, Vingegaard sfida Pogacar: "Mi sento sempre meglio" - Roma, 20 maggio 2025 – Mentre il Giro d’Italia cattura l’attenzione, le attenzioni si spostano già sul Tour de France 2025, con Vingegaard e Pogacar pronti a sfidarsi ancora una volta.

Impressionante Pogacar! Da un minuto a Vingegaard e quasi due a Evenepoel, i valori in campo sono quelli dello scorso Tour de France. Vai su Facebook

Translate postPogacar in versione marziano, rifila un minuto a Vingegaard in salita e straccia Evenepoel: sarĂ un Tour senza storia? Vai su X

Wigging controcorrente al Tour: Pogacar e Vingegaard come il gatto col topo, Evenepoel ne approfitterĂ ; Favoriti Maglia Gialla Tour de France 2025: Evenepoel, Roglic e soprattutto Vingegaard vogliono provarci, ma Pogacar sembra ancora un gradino piĂą in alto; Evenepoel, Pogacar e Vingegaard: come stanno in vista del Tour de France.

Wigging controcorrente al Tour: “Pogacar e Vingegaard come il gatto col topo, Evenepoel ne approfitterà” - Alla vigilia del Tour de France 2025, tutti puntano sulla vittoria di Pogacar, incalzato unicamente da Vingegaard ... Come scrive fanpage.it

Startlist Tour de France 2025 - Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Roglic, van der Poel, Ganna, Milan, van Aert, Alaphilippe - La 112ª edizione della Grande Boucle è in programma dal 5 al 27 luglio, con partenza da Lille e arrivo a Parigi. Riporta eurosport.it