Aggiornamenti da Gerusalemme

Le notizie da Gerusalemme continuano a scuotere l’opinione pubblica internazionale: la strage di civili a Gaza prosegue drammaticamente, mentre Netanyahu si appresta a partire per Washington per un incontro cruciale con Trump. Una situazione di tensione crescente che richiede attenzione e riflessione, perché il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di questa complessa crisi. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

Continua la strage di civili a Gaza, mentre Netanyahu si prepara a volare a Washington per incontrare Trump.

