Processo a Grillo Jr Pm chiede 9 anni

Un caso che ha scosso l’Italia e il mondo, portando alla ribalta il dibattito sulla giustizia e la presunzione di innocenza. Il pubblico ministero di Tempio Pausania ha chiesto nove anni di carcere per Ciro Grillo e i suoi tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo. La sentenza finale sarà determinante non solo per le sorti dei coinvolti, ma anche per il rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte in questa delicata vicenda.

13.18 Nove anni di reclusione per tutti e 4 gli imputati, con attenuanti generiche: è la richiesta del Pm di Tempio Pausania per Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. I 4 giovani sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa norvegese. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: grillo - anni - processo - chiede

Processo Ciro Grillo: il pm chiede nove anni di reclusione per tutti gli imputati | Video - Il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici genovesi si apre sotto i riflettori, con il pm che chiede nove anni di reclusione per tutti gli imputati.

Processo Ciro Grillo, il pm chiede nove anni di condanna per ognuno dei quattro amici accusati di stupro Vai su X

Siamo al finale. È il giorno della requisitoria per il processo contro Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. L’udienza di oggi è per il procuratore capo della procura di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, c Vai su Facebook

Il procuratore chiede 9 anni per Ciro Grillo e gli altri tre imputati; Il processo a Ciro Grillo e ai tre amici. Procuratore chiede 9 anni per “stupro di gruppo”; Processo Ciro Grillo, la procura chiede nove anni per i quattro imputati.

Ciro Grillo a processo per stupro, la Procura chiede 9 anni e le attenuanti: “Vicenda più grande di loro” - L'accusa ha chiesto la condanna a nove anni per Ciro Grillo e gli altri tre suoi amici accusati di violenza sessale di gruppo: i fatti avvennero nel 2019 in Sardegna ... Segnala dire.it

Il processo a Ciro Grillo e ai tre amici. Procuratore chiede 9 anni per “stupro di gruppo” - È ripreso questa mattina, con la seconda giornata consecutiva di requisitoria, il processo per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, e di tre suoi amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauri ... msn.com scrive