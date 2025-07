È manipolatrice e ostinata Ho paura ogni volta che prende mio figlio in braccio Mio marito non si accorge di nulla | una donna si sfoga contro la suocera

In un contesto di tensione familiare, una donna si apre su Reddit, rivelando come la presenza invadente della suocera e il silenzio del marito abbiano peggiorato la sua situazione. La gravidanza difficile, il senso di isolamento e le continue manipolazioni hanno portato questa donna a sentirsi minacciata e impotente. Ma quali passi può compiere per ristabilire i propri confini? Scopriamolo insieme, perché ogni donna merita rispetto e serenità.

Una suocera invadente e un marito che fa finta di nulla. Una donna si è sfogata su Reddit affermando di sentirsi minacciata dalla presenza ingombrante della madre del compagno. “Ho capito che non ha alcun rispetto dei limiti. È manipolatrice e ostinata. E ora ho davvero toccato il fondo”, ha raccontato. Tutto è iniziato quando la donna era incinta. La gravidanza non è stata facile. La sua famiglia la sosteneva, mentre il marito e la suocera lo facevano meno: “Ho avuto una complicazione rara, un’ ileo paralitico. E mentre mia madre, mia sorella incinta e mio fratello mi sostenevano senza sosta, mio marito e sua madre parlavano solo del cibo dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È manipolatrice e ostinata. Ho paura ogni volta che prende mio figlio in braccio. Mio marito non si accorge di nulla”: una donna si sfoga contro la suocera

