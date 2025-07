Caldo | stop ai lavori nelle strade e nei cantieri dalle 12.30 alle 16

Con le temperature torride in aumento, molte regioni italiane hanno deciso di sospendere i lavori all'aperto dalle 12:30 alle 16 per tutelare la salute dei lavoratori. Questa misura, adottata tramite apposite ordinanze anticaldo, mira a prevenire rischi legati all’eccessivo calore sotto il sole cocente. La sicurezza prima di tutto: scopriamo insieme tutte le regole e le novità in vigore.

Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16 - In Lombardia, il caldo record impone nuove regole: stop alle attività all’aperto dalle 12:30 alle 16, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre.

