Torneo di Calciobalilla del litorale pisano | vince la solidarietà

Nel suggestivo litorale pisano, il secondo Torneo di Calciobalilla ha trionfato unendo sport e solidarietà. Organizzato dal Sindacato italiano balneare Confcommercio Pisa e patrocinato dal Comune, l'evento si è svolto nel ricordo di Massimo Bernini e Paolo Mancini. La vera vittoria? La beneficenza, che ha ricevuto il ricavato delle iscrizioni per sostenere Stella... Un esempio di come lo spirito competitivo possa fare del bene alla comunità.

Tirrenia, 30 giugno 2025 – Solidarietà e un sano spirito di competizione sono stati compagni di squadra nella seconda edizione del Torneo di Calciobalilla organizzato dal Sindacato italiano balneare Confcommercio Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa presso il Tirrenia Doc Caffè. Nel torneo in memoria di Massimo Bernini e Paolo Mancini a vincere è stata la beneficenza, con il ricavato delle iscrizioni interamente devoluto in favore di Stella Maris, Croce Azzurra e Amico Cuore Odv, “Una bellissima iniziativa che ha visto tanto entusiasmo e partecipazione, è un onore aver ricordato in questo modo due persone molto conosciute e apprezzate in tutto il Litorale pisano” afferma il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, che può fregiarsi anche del titolo di vincitore del torneo in coppia con Riccardo Liut. 🔗 Leggi su Lanazione.it