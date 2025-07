Afa in Toscana fuga dalla città | i luoghi in cui trovare refrigerio

Con l’afa che inonda le città toscane, la fuga verso zone più fresche diventa una necessità. Dalla montagna alle aree meno battute dal sole, quali sono i rifugi ideali per sfuggire al calore torrido? Scopriamo insieme, con l’esperto Bernardo Gozzini del Lamma, le destinazioni più fresche e sorprendenti di questa splendida regione, dove il sollievo è a portata di mano.

Firenze, 1 luglio 2025 - Se l’ afa morde, si può provare a fuggire dalle città in cerca di refrigerio. Ma quali sono, in Toscana, le zone in cui è possibile trovare temperature più basse? Alcune risposte sono ovvie (in montagna, ad alta quota) ma in altri casi le soluzioni sono meno scontate di quanto non si pensi. Abbiamo dunque chiesto un quadro della situazione al direttore del Lamma, Bernardo Gozzini. hot temperature,Thermometer on yellow sky with sun shining in summer show higher Weather, concept global warming Partiamo dalle risposte più ovvie: in alta quota si sta bene? «Si sta sicuramente meglio che in città, soprattutto se per città intendiamo la piana fra Firenze, Prato e Pistoia dove al caldo si aggiunge spesso un tasso di umidità alto, che peggiora il disagio determinato dall’afa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Afa in Toscana, fuga dalla città: i luoghi in cui trovare refrigerio

In questa notizia si parla di: toscana - città - trovare - refrigerio

Le città dove si dorme meglio? Due sono in Toscana. Insonnia, ecco lo studio - Firenze, 12 maggio 2025 – La Toscana si trova in una posizione poco invidiabile nel panorama del benessere del sonno in Italia.

Le città e i borghi della Toscana, con la loro combinazione di arte e natura, rappresentano un’esperienza indimenticabile per chiunque li visiti. Ma il loro fascino speciale e misterioso li rende anche un palcoscenico ideale in cui ambientare gialli e thriller. Ne p Vai su Facebook

Afa in Toscana, fuga dalla città: i luoghi in cui trovare refrigerio; Toscana, quando arriva la pioggia? Per ora è allerta rossa, caldo record; Firenze divisa tra il caldo asfissiante e le celebrazioni per San Giovanni. Alle 18 finale del calcio storico.