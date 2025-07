Algeria confermata la condanna a 5 anni di reclusione per lo scrittore Boualem Sansal

La decisione della Corte d’Appello di Algeri di confermare la condanna a 5 anni di reclusione per Boualem Sansal solleva profonde questioni sul clima di libertà di espressione in Algeria. Lo scrittore franco-algerino è stato arrestato poche settimane dopo aver condiviso pubblicamente le sue opinioni sul passato coloniale, dimostrando come il dissenso possa ancora essere gravemente perseguito. Questa vicenda evidenzia le sfide che affrontano coloro che osano sfidare le narrative ufficiali, mettendo in discussione i limiti della libertà di pensiero nel Paese.

La Corte d’Appello di Algeri ha confermato la condanna a 5 anni di reclusione per lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, arrestato alla fine di novembre 2024 appena sbarcato nella capitale algerina. Il procedimento giudiziario si è concentrato su dichiarazioni rilasciate nell’ottobre 2024 al quotidiano francese Frontières, nel quale l’autore sosteneva che l’Algeria avesse ricevuto territori marocchini durante il periodo coloniale. Tali affermazioni sono state ritenute lesive per il Paese e hanno portato all’accusa di «attentato all’unità nazionale». Nonostante in appello la pubblica accusa avesse richiesto una pena più severa, pari a dieci anni, il tribunale ha confermato la stessa entità della sentenza di primo grado: 5 anni senza sospensione della pena e una sanzione pecuniaria di 500. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Algeria, confermata la condanna a 5 anni di reclusione per lo scrittore Boualem Sansal

