Inter attorno al 20 luglio parte la nuova stagione | il test con l’Under 23 e il programma

L’Inter si appresta a riaccendere i motori: il 20 luglio, dopo tre settimane di meritato riposo, la nuova stagione prenderà ufficialmente il via con il primo test under 23 e il programma 2024-2025. È il momento di voltare pagina e prepararsi alle sfide che ci attendono. La fine di una stagione, però, apre le porte a nuovi orizzonti e grandi obiettivi.

Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata da CM.com: La sconfitta contro il Fluminense sancisce ufficialmente l'eliminazione dei nerazzurri dal mondiale per club e la fine della stagione 2024-25. Adesso tre settimane di ferie, poi l'Inter si ritroverà ad Appiano dal 20 luglio in poi. Adesso si può dire: la vecchia stagione è finita. Si, perché il Mondiale per Club apparteneva ancora a quella precedente e Cristian Chivu ci aveva tenuto a precisarlo più volte anche prima che il torneo americano prendesse il via. Il Fluminense ha aggiunto una nuova pagina al libro delle delusioni, certo, niente di paragonabile con la finale di Champions ma se a fine partita Lautaro Martinez ha avvertito l'esigenza di scagliarsi contro la svogliatezza di qualcuno, allora sicuramente c'è del rammarico che andrà smaltito in casa Inter.