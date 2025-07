Torna Arpa d' Estate | una grande serata al Giardino Scotto Tra gli ospiti Bocelli

Preparati a vivere una serata indimenticabile al Giardino Scotto di Pisa: il 19 luglio, “Arpa d’Estate” torna con un’edizione speciale che promette musica, emozioni e solidarietà. Tra le note di artisti straordinari, tra cui il celebre Bocelli, potrai goderti un evento benefico di grande valore, dedicato a sostenere progetti di ricerca, formazione e assistenza sanitaria. Non perdere questa magica occasione di fare del bene ascoltando musica di qualità.

Pisa, 1 luglio 2025 – Sabato 19 luglio torna al Giardino Scotto di Pisa “Arpa d'Estate”, l’evento musicale e benefico, giunto alla sua quinta edizione, promosso dalla Fondazione Arpa, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, Eventi in Fiore e Sidebloom, con il patrocinio del Comune di Pisa. Una serata di grande spettacolo e forti emozioni, pensata per sostenere i progetti di ricerca, formazione e assistenza sanitaria portati avanti dalla Fondazione. “Arpa d’Estate rappresenta un momento speciale in cui la musica incontra la solidarietà. È un’occasione per restituire, attraverso l’arte, una speranza concreta a chi ne ha più bisogno” – dichiara il presidente della Fondazione, prof. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna Arpa d'Estate: una grande serata al Giardino Scotto. Tra gli ospiti Bocelli

In questa notizia si parla di: arpa - estate - torna - serata

L'estate 2025 in Piemonte sarà calda e secca: cosa ci aspetta secondo Arpa - L’estate 2025 in Piemonte si preannuncia calda e secca, con temperature elevate e poche precipitazioni, come previsto dal report di Arpa.

Intervento di #ARPAFVG in serata nel comune di #Povoletto su richiesta dei #VigilidelFuoco per un incendio di un capannone della #FriulJuliaAppalti. Le misure di qualita' dell'aria eseguite nelle aree di ricaduta individuate dalla modellistica non hanno evide Vai su X

BOLLETTINO ONDATE DI CALORE di Arpa Piemonte Per oggi e i prossimi giorni il Piemonte sarà interessato da un'area di alta pressione di matrice africana che avrà il suo massimo barico sulle Alpi nordoccidentali nella serata di domani, quando lo zero ter Vai su Facebook

Torna Arpa d'Estate: una grande serata al Giardino Scotto. Tra gli ospiti Bocelli; 'Arpa d'estate' con Andrea Bocelli e Matteo Bocelli al Giardino Scotto; Arpa d'Estate 2025.

Torna Arpa d'Estate: una grande serata al Giardino Scotto. Tra gli ospiti Bocelli - La V edizione sabato 19 luglio al Giardino Scotto di Pisa con Andrea Bocelli e Matteo Bocelli tra gli ospiti d'eccezione. Riporta lanazione.it

Note e solidarietà: è "Arpa d’estate" - la Nazione - Note e solidarietà: è "Arpa d’estate" "Progetto Ucraina" con la serata organizzata al Giardino Scotto dalla onlus voluta dal professor Mosca ... Come scrive lanazione.it