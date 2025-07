Like A Star sul NOVE la finale della singing competition condotta da Amadeus

Tutto è pronto per l’attesa finale di Like A Star, il talent show che ha conquistato il pubblico sul Nove. Condotto con maestria da Amadeus e con la partecipazione dei giudici Elio, Rosa Chemical e Serena, questa serata promette emozioni indimenticabili e sorprese sorprendenti. Chi salirà sul gradino più alto del podio e si aggiudicherà i 50.000 euro? La risposta sta per arrivare: restate con noi!

Tutto pronto per la finale della prima edizione del talent Like A Star, condotto sul Nove da Amadeus. Siamo arrivati alla puntata finale di Like A Star (dal format originale Starstruck, prodotto da Banijay Italia ), la singing competition condotta da Amadeus sul NOVE che giunge all’ottavo e conclusivo appuntamento, in cui verrà assegnato il premio di 50.000 euro. Al fianco di Amadeus, come sempre, i tre giudici Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. Il gran finale, in prima tv assoluta mercoledi 2 luglio alle 21:30 e in streaming su discovery+, sarà composto da due fasi e presenta alcune importanti novità. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Like A Star, sul NOVE la finale della singing competition condotta da Amadeus

