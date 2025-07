Il Druido arriva in Diablo Immortal | trasformazioni selvagge e magia primordiale dal 3 luglio

Il druido arriva in Diablo Immortal, portando con sé una fusione di trasformazioni selvagge e magia primordiale, pronta a rivoluzionare ogni battaglia. Dal 3 luglio, questa classe iconica si unisce al team, offrendo ai giocatori un’esperienza unica e avvincente, diversa da ogni altra versione precedente. Preparati a scatenare la furia della natura e a dominare il campo di battaglia come mai prima d’ora. Questa versione del Druido, pensata appositamente per Immortal, si distingue dalle incarnazioni viste nei capitoli precedenti.

A partire dal 3 luglio, Diablo Immortal si prepara ad accogliere una delle classi più iconiche (e temute) dell'intero universo di Sanctuarium: il Druido. Con questa nuova aggiunta, il roster di personaggi giocabili raggiunge quota nove, portando una ventata – anzi, una tempesta – di novità sul campo di battaglia. Questa versione del Druido, pensata appositamente per Immortal, si distingue dalle incarnazioni viste nei capitoli precedenti. Più isolato, più ferino e incredibilmente più rapido: il nuovo Druido è una forza della natura che predilige la velocità e la fluidità nei movimenti, offrendo uno stile di gioco ibrido che fonde trasformazioni bestiali, evocazioni e magia elementale.

