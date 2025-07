Il vino macerato in azoto | da Unipi il liquore del futuro

Il futuro del vino si sta scrivendo con un tocco di innovazione: l'Università di Pisa ha sperimentato con successo la macerazione in atmosfera di azoto, rivoluzionando il modo di produrre il vino novello. Questa tecnica garantisce maggiore sicurezza e sostenibilità, migliorando anche le caratteristiche nutrizionali del prodotto. Un passo avanti che promette di trasformare il panorama vinicolo, offrendo un’esperienza sensoriale più sana e rispettosa dell’ambiente.

Pisa, 1 luglio 2025 - Più sicurezza e sostenibilità nelle cantine per un vino novello con caratteristiche nutrizionali migliori. Sono questi i vantaggi della macerazione in atmosfera di azoto sperimentata per la prima volta in uno studio dell'Università di Pisa pubblicato sulla rivista Food Chemistry. "Tradizionalmente, il vino novello si ottiene attraverso la macerazione carbonica, dove i grappoli interi fermentano in ambienti saturi di CO2 Tuttavia, questa tecnica pone problemi di sicurezza per gli operatori in cantina, oltre a implicazioni ambientali legate all'uso e alla produzione del gas – spiega Alessandro Bianchi, ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali - Per questo abbiamo voluto testare una via alternativa: l'uso dell'azoto, gas inerte, sicuro e più sostenibile, già largamente disponibile nelle aziende vitivinicole".