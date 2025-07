In Piemonte tra i 70 e i 90 mila ettolitri di vino in esubero | se non venduti rischiano di andare persi

In Piemonte, tra 70 e 90 mila ettolitri di vino invenduto rischiano di andare perduti, con Barbera e Dolcetto in prima linea. La Regione, deciso a non ricorrere alla distillazione d'emergenza, punta su una pianificazione triennale per risolvere la crisi in modo duraturo e sostenibile. Un progetto ambizioso che potrebbe cambiare il volto del settore vinicolo locale. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa strategia innovativa.

In Piemonte giacciono invenduti tra 70 e 90 mila ettolitri di vino, soprattutto Barbera e Dolcetto. La Regione esclude la distillazione d'emergenza e punta su una programmazione triennale per affrontare la crisi in modo strutturale e strategico.

