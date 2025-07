Milan Ambrosini | Senza coppe serve partire con l’ambizione di primeggiare

Il Milan di Ambrosini si prepara a riscrivere il proprio destino: senza coppe europee, la priorità è tornare a dominare in campionato. Con determinazione e un mercato ambizioso all’orizzonte, i rossoneri puntano a rinascere, dimostrando che la passione e l’ambizione non si fermano mai. È arrivato il momento di risplendere nuovamente sul palcoscenico italiano, e la sfida è appena cominciata.

Milan, Massimo Ambrosini lancia un chiaro messaggio: senza coppe serve tornare a primeggiare in campionato, servirà un mercato importante.

