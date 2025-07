Roma Primavera verso una nuova era | Federico Guidi pronto a tornare in panchina

Roma Primavera si prepara a rinascere, segnando l’inizio di una nuova era sotto la guida di Federico Guidi, pronto a rimettere in sesto il settore giovanile giallorosso. Con un entusiasmo rinnovato e una visione chiara, il club si appresta a scrivere un capitolo di successi e identità ritrovata. Il nome che occupa ora il centro della scena è quello di ...

L’aria a Trigoria profuma di cambiamento. La Roma Primavera, dopo una stagione altalenante e priva di quell’identità che da anni rappresenta il cuore pulsante del vivaio giallorosso, si appresta a voltare pagina. Gianluca Falsini, arrivato con entusiasmo ma senza riuscire a lasciare un segno profondo, è ormai a un passo dall’addio. Il club sta per scrivere un nuovo capitolo, e il nome cerchiato in rosso sul taccuino di chi decide è quello di Federico Guidi. Un ritorno che sa di continuità e rilancio. Già conosciuto e apprezzato nell’universo romanista per il lavoro svolto tra il 2022 e il 2024, Guidi è un volto familiare, uno di quelli che non hanno bisogno di bussare per entrare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Primavera, verso una nuova era: Federico Guidi pronto a tornare in panchina

In questa notizia si parla di: roma - primavera - federico - guidi

Roma Primavera, Almaviva e Litti arrivano nella sede della Procura Federale per il caso Zaniolo - Roma Primavera, Almaviva e Litti, arrivano alla procura federale per il caso Zaniolo, che coinvolge i giovani calciatori in seguito alla semifinale contro la Fiorentina.

Solitamente la #AsRoma definisce il parco allenatori under una volta chiuso l’allenatore della #Primavera. I tecnici delle giovanili sono stati decisi, la separazione #Guidi-#Milan cade a pennello con la voce, insistente, secondo cui la Roma sta spingendo per il Vai su X

Le prime 10 giornate del #Milan Cremonese ? Lecce Bologna ? Udinese Napoli ? Juventus Fiorentina Pisa ? Atalanta Roma Milan Nel Cuore Vai su Facebook

ESCLUSIVA! Roma, passi avanti per il ritorno di Guidi. Oggi la giornata decisiva?; Primavera, passi avanti per il ritorno di Guidi in panchina: le ultime; AS ROMA Primavera | PRIMAVERA Guidi verso il ritorno in panchina.

ESCLUSIVA! Roma, passi avanti per il ritorno di Guidi. Oggi la giornata decisiva? - L'avevamo anticipato qualche giorno fa, scrivendo della volontà della Roma di riportare a Trigoria il tecnico Federico Guidi. Scrive gazzettaregionale.it

Roma Primavera, Falsini verso l’addio: Federico Guidi pronto al ritorno - La Roma Primavera è pronta a una nuova svolta, con Federico Guidi in cima alla lista per sostituire Gianluca Falsini, ormai vicino all'addio. Segnala msn.com