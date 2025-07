Il papà di Gaia Pagliuca | L’ho portata io dal dentista poi l’incubo | ho perso mia moglie e poi lei

La tragica scomparsa di Gaia Pagliuca, avvenuta a soli 23 anni dopo un intervento dentistico, ha scosso l'intera comunità. Il padre, Vincenzo, tra dolore e incredulità, rivela il suo vuoto incolmabile e la lotta quotidiana per andare avanti. Mentre le indagini continuano, il suo dramma si intreccia con un dolore più grande: la perdita di sua moglie e ora quella di Gaia. Un racconto di sofferenza che tocca il cuore di tutti.

Continuano le indagini sulla morte di Gaia Pagliuca, la 23enne deceduta dopo l'anestesia locale fatta dal dentista nel settembre scorso. Il papà Vincenzo Pagliuca: "Dalla sua morte io non vivo più. Sopravvivo per il mio secondo figlio, ma è come galleggiare a peso morto".