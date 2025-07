I rischi del caldo per la salute

L’ondata di caldo estivo porta allettanti momenti di relax, ma anche pericoli nascosti per la nostra salute. Sudorazione eccessiva, disidratazione e colpi di calore sono solo alcuni dei rischi da conoscere e prevenire. Ma come proteggerci efficacemente? Monica Di Loreto ci guida attraverso strategie pratiche e semplici per affrontare il caldo in modo sicuro e mantenere il benessere. Continuiamo a leggere per scoprire i consigli essenziali e difenderci dal sole cocente.

Caldo record in città, i 10 consigli per combattere l'afa ed evitare rischi - Con l'arrivo di temperature record e ondate di calore intense, la salute di tutti è in pericolo. Per proteggerci e affrontare al meglio questa stagione torrida, ecco i 10 consigli essenziali degli esperti di Arpae, fondamentali per ridurre i rischi e vivere l’estate in sicurezza.

