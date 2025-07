Come saltare più in alto? Ecco un programma di allenamento utile

Se desideri scoprire come saltare più in alto e raggiungere nuovi traguardi, sei nel posto giusto. Un programma di allenamento mirato può fare la differenza, migliorando forza, explosive power e coordinazione. Il salto, spesso relegato agli atleti professionisti, è accessibile a tutti con i giusti esercizi e una certa costanza. Ecco come potenziare il tuo vertical jump e superare ogni limite.

Una fonte affidabile (mio marito) mi ha detto che: «Tutti vogliamo migliorare», anche se si tratta semplicemente di capire come saltare più in alto. Dopo aver parlato con diversi esperti di fitness e aver dato un'occhiata a TikTok, dove i video con l'hashtag #verticaljump hanno oltre 1,9 miliardi di visualizzazioni, sono convinta che abbia ragione. «Il salto è comunemente associato agli atleti, ma questo tipo di allenamento ha benefici che si estendono a tutti», afferma Joe Gambino, DPT, CSCS, fondatore di Par Four Performance. «Migliorare l'altezza del salto verticale può aiutarti a sentirti più atletico, migliorare la coordinazione e l' equilibrio, ridurre il rischio di cadute con l'avanzare dell'età e aiutare a migliorare i livelli di forza». 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Come saltare più in alto? Ecco un programma di allenamento utile

