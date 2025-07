Caldo eccezionale | a Firenze continua l’allerta rossa

Il caldo eccezionale a Firenze continua a mettere a dura prova cittadini e visitatori, mantenendo l’allerta rossa attiva e imponendo misure di prevenzione più che mai necessarie. La città si prepara a fronteggiare un’altra giornata di ondata di calore, con temperature che sfiorano i picchi record. È fondamentale rimanere informati e adottare comportamenti adeguati per proteggersi in questo scenario estremo, perché la salute viene prima di tutto.

Firenze, 1 luglio 2025 – Ancora codice rosso per caldo. Firenze non trova tregua dall’ondata di calore che da giorni stringe la città in una morsa rovente. Il bollettino elaborato dal Dipartimento di epidemiologia SSR della Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo coordinato dal Ministero della Salute, conferma anche per oggi e domani, mercoledì 2 luglio, il livello massimo di allerta, il codice rosso. E con tutta probabilità l’emergenza proseguirà anche giovedì 3 luglio. Alle 9.45 di stamani, la stazione meteo di Firenze Orto Botanico ha registrato 35,9 gradi, e il picco è atteso nelle ore centrali della giornata. 🔗 Leggi su Lanazione.it