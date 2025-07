I 30 anni del Master Geca della Sant' Anna il più longevo d' Italia sulla sostenibilità

Il Master GECA della Sant'Anna festeggia un traguardo storico: 30 anni di eccellenza nella formazione sulla sostenibilità, il più longevo in Italia. Un viaggio fatto di innovazione, passione e impegno per un futuro più verde. Venerdì 4 luglio, studenti, docenti e professionisti si riuniranno nell’Aula Magna per celebrare questa importante tappa e riflettere sulle sfide e opportunità del settore ambientale. Un evento da non perdere per chi crede nel cambiamento.

Pisa, 1 luglio 2025 - Venerdì 4 luglio alle 9.30, nell'Aula Magna della Scuola Superiore Sant'Anna, si celebra un traguardo importante per la formazione avanzata nel campo della sostenibilità: il Master di II livello GECA – Gestione e Controllo dell'Ambiente, diretto dal prof. Marco Frey, compie 30 anni di attività. Per l'occasione si terrà il convegno "30 in sostenibilità", una giornata di riflessione e confronto per valutare l'efficacia delle politiche pubbliche, l'evoluzione nelle strategie aziendali e le più recenti innovazioni nell'ambito del management della sostenibilità, insieme a chi ha contribuito al successo e alla reputazione del Master.

