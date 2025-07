Il presidente della Colombia tenta di baciare Letizia di Spagna | il video con la reazione della regina è virale

Un gesto inaspettato e carico di emozione ha catturato l'attenzione globale: il video del tentativo del presidente della Colombia di baciare Letizia di Spagna, con la reazione della regina diventata virale. Domenica 28 giugno, il re Felipe e la regina Letizia hanno accolto ospiti illustri a Siviglia in un evento di grande rilievo internazionale. Ma cosa è successo davvero? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha fatto discutere...

Domenica 28 giugno re Felipe e la regina Letizia hanno offerto una cena prestigiosa all’Alcázar di Siviglia in occasione della Quarta Conferenza Internazionale delle Nazioni Unite sul Finanziamento dello Sviluppo. Un evento che ha visto ospiti di grande rilievo, tra cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite, i presidenti del Mozambico e di Panama, il presidente della Commissione Europea e l’Emiro del Qatar. Letizia e Felipe a Siviglia per l’Onu. I reali spagnoli sono avvezzi a questo genere di serate. Come era prevedibile, dunque, la coppia ha accolto leader e decisori internazionali in qualità di re e regina del Paese ospitante la conferenza. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il presidente della Colombia tenta di baciare Letizia di Spagna: il video con la reazione della regina è virale

