Roma esplosione in un palazzo a Torrevecchia | residenti evacuati

Nella tarda notte, Roma è stata scossa da un’esplosione in un palazzo di Torrevecchia, provocando ingenti danni e la pronta evacuazione dei residenti. Un evento che ha suscitato forte preoccupazione e mobilitato le forze dell’ordine. La città si interroga sulle cause di questa drammatica esplosione e sulle misure di sicurezza adottate. Seguiamo gli aggiornamenti per capire come si svilupperà la situazione e quali interventi saranno necessari.

Esplosione nella notte, a Roma, in un palazzo della periferia ovest: ingenti i danni alla struttura, disposta l’evacuazione dei residenti. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Roma, esplosione in un palazzo a Torrevecchia: residenti evacuati

In questa notizia si parla di: roma - esplosione - palazzo - residenti

Esplosione nella notte a Roma: distrutta sala scommesse, danneggiate quattro auto - Un'esplosione nella notte a Roma, nella zona di Casal Bruciato, ha causato la distruzione di una sala scommesse e danneggiato quattro auto, svegliando gli abitanti del quartiere Tiburtino.

Esplosione a Ostia: paura e danni nella Notte Una bomba carta è esplosa questa notte a Ostia davanti alla palestra di boxe Di Napoli! Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. L’esplosione, avvenuta in via delle Azzorre intorno alle 3 del mattino, ha ca Vai su Facebook

Roma, esplosione in un palazzo a Torrevecchia: residenti evacuati; Roma, esplosione in un palazzo a Torrevecchia: residenti evacuati; Notte di paura al Bronx di Torrevecchia. Esplosione nell'androne, palazzo evacuato.

Bomba nell’androne di un palazzo nel Bronx di Torrevecchia: condomini evecauti - Devastato l'androne di un palazzo per lo scoppio di un ordigno artigianale al Bronx di Torrevecchia alla periferia Nord di Roma ... Secondo fanpage.it

Notte di paura al Bronx di Torrevecchia. Esplosione nell'androne, palazzo evacuato - Alle 23:30 di lunedì 30 giugno, su via Guido Calcagnini, al civico 39 scala H, si è verificata ... Da romatoday.it