Pavia la protesta contro gli sfratti irrompe in Consiglio comunale | sospesa la seduta

La protesta delle associazioni per il diritto alla casa a Pavia scuote il cuore del consiglio comunale. Con un gesto deciso e appassionato, una cinquantina di manifestanti ha invaso l’aula, interrompendo la seduta e portando all’attenzione pubblica il dramma degli sfratti. La loro voce, gridata forte e chiara, chiede azioni immediate: “Casa subito, casa subito”. La politica ora è chiamata a rispondere a questa emergenza sociale.

Pavia, 1 luglio 2025 – "Casa subito, casa subito" hanno gridato ieri sera una sessantina di manifestanti della Rete per il diritto alla casa che hanno fatto irruzione nell' aula consiliare di Pavia in cui era in corso una seduta. Il gruppo, dopo aver attraversato la cittĂ , è salito a Palazzo Mezzabarba con striscioni per chiedere lo stop agli sfratti. "Casa subito, 4 milioni adesso" si leggeva sulla striscione portato in Consiglio comunale dove era in discussione la variazione di bilancio con la quale, secondo i manifestanti, si potevano stanziare fondi da investire nell'edilizia popolare per recuperare alloggi sfitti e per costruirne di nuovi.