Frances Mayes diventa cittadina italiana | il 5 luglio la cerimonia a Cortona

Frances Mayes, celebre autrice americana di "Under the Tuscan Sun", ha ufficialmente ottenuto la cittadinanza italiana il 5 luglio a Cortona, città simbolo del suo amore per l’Italia. Con 24 libri, molte delle sue opere dedicate al nostro Paese e tradotte in 57 lingue, Mayes ha contribuito a promuovere la bellezza e la cultura italiane nel mondo. Un riconoscimento che celebra non solo la sua scrittura, ma anche il legame profondo con la nostra terra.

La scrittrice americana Frances Mayes, nota per il bestseller Under the Tuscan Sun, ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti speciali con decreto del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento arriva per il contributo offerto alla promozione dell'Italia nel mondo, in particolare della città di Cortona, diventata celebre grazie ai suoi libri. Autrice di 24 opere, 13 delle quali dedicate all'Italia e tradotte in 57 lingue, Mayes ha valorizzato il patrimonio culturale e paesaggistico del Paese anche attraverso il cinema: il film ispirato al suo libro, girato in parte a Cortona, ha avuto successo internazionale.

