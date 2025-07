Alemanno | il caldo rovente che ci porteremo addosso per i prossimi mesi si aggiunge alla vergogna del sovraffollamento

Gianni Alemanno denuncia con forza come il caldo estivo, già insopportabile, si combini alla vergogna del sovraffollamento nelle strutture come Rebibbia. Un viaggio tra i piani diventa un esempio vivente di “gradiente termico”, dove ogni gradino ci mostra quanto la temperatura possa salire, riflettendo le sfide quotidiane di chi vive in ambienti sovraffollati e poco ventilati. È ormai evidente che queste condizioni richiedono interventi urgenti e concreti.

di Gianni Alemanno * Se uno studente volesse sperimentare in modo evidente il significato del concetto fisico di “gradiente termico” dovrebbe venire qui a Rebibbia e spostarsi dal piano terra fino al secondo e ultimo piano. Al piano terra, grazie all’umidità che viene dal suolo, il caldo estivo è ancora sopportabile, ma salendo per le scale che portano al secondo piano, la temperatura aumenta progressivamente di almeno un paio di gradi per ognuna delle quattro rampe che compongono queste scale. Per cui, quando si arriva in cima, ci sono quasi dieci gradi di temperatura in più. Se poi, come il sottoscritto, si abita nell’ultima cella del corridoio, quella esposta al sole non solo sul soffitto ma anche su due lati, “l’effetto forno” è una realtà. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it