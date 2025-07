Come gestire la frangia in estate? I consigli acqua micellare compresa

Come gestire la frangia in estate? Tra caldo, sudore e umidità, mantenerla impeccabile può sembrare una sfida. La chiave sta in piccoli ma efficaci accorgimenti, come lavarla con acqua o utilizzare l’acqua micellare per rinfrescarla e ridurre l’effetto unto. Con questi semplici consigli, la tua frangia sarà sempre fresca e perfetta, anche sotto il sole cocente.

La frangia è un dettaglio di stile capace di valorizzare il volto, ma durante l'estate può diventare difficile da gestire a causa del caldo, del sudore e dell'umidità. Per mantenerla ordinata e fresca, è utile seguire alcuni accorgimenti specifici. Lavare la frangia più frequentemente rispetto al resto dei capelli è una buona abitudine: anche solo con acqua o shampoo secco, per rimuovere l'eccesso di sebo e sudore che tende ad accumularsi sulla fronte. In alternativa, si può vaporizzare acqua micellare o tonico purificante con un dischetto per un effetto "fresco e pulito". L'umidità può rendere la frangia crespa o indisciplinata: l'uso di un siero anti-crespo o di una crema disciplinante leggera aiuta a mantenere la forma senza appesantire.

