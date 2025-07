Caldo in Italia e in Europa A Bologna muore un operaio

L'ondata di caldo senza precedenti travolge Italia e Europa, portando temperature record e allarmi nel cuore delle città. A Bologna, si registra una tragedia che scuote l’intera nazione: la perdita di un operaio vittima di questa morsa insopportabile. Mentre le città in tutto il continente affrontano il rischio e le difficoltà, è fondamentale sensibilizzare sulla salute pubblica e adottare misure per fronteggiare questa emergenza climatica.

La morsa del caldo attanaglia l’Europa. Oggi sono 18 le città italiane da bollino rosso, temperature oltre i 40 gradi. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Caldo in Italia e in Europa. A Bologna muore un operaio

In questa notizia si parla di: caldo - europa - italia - bologna

Meteo | "Ondata di caldo africano su mezza Europa, sino a 40°C anche in Italia” - L’estate 2025 si prepara a scatenare un’ondata di caldo africano che sta infuocando mezza Europa, raggiungendo temperature record fino a 40°C in Italia.

Un’ondata di caldo estremo sta investendo l’Italia. La causa è l’anticiclone africano Pluto, che porterà temperature fino a 40-42°C per almeno dieci giorni. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono sei le città in bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia Vai su Facebook

Sud Europa nella morsa del caldo torrido; Bologna, droga da Spagna inviata in locker point: sgominata rete narcos; Allerta caldo: bollino rosso a Bologna giovedì 26 giugno.

Italia e Europa roventi, 46 gradi in Spagna. Rischio temporali su Lombardia, Emilia, Veneto - Quota 40 gradi, sempre ieri in Francia e Italia, in particolare in Toscana e nelle zone interne della Sard ... Riporta msn.com

Caldo, ondata «mai vista» sull'Europa. Allarme in Francia: chiude la Torre Eiffel, ospedali pronti. L'esperto: «Può uccidere» - Una persistente ondata di caldo si e abbattuta ieri (30 giugno) sul sud del continente, con un'estensione geografica «mai vista» in Francia, dove ... Lo riporta msn.com