Calhanoglu e quel ‘dovremo parlare’ dell’Inter! La situazione – Sky

La vicenda Calhanoglu-Inter si infittisce di nuovi dettagli e tensioni, con il Galatasaray pronto a inserirsi nel gioco delle trattative. Tra dichiarazioni di Lautaro Martinez e Beppe Marotta, il futuro del numero 20 nerazzurro rischia di essere scritto da un intreccio di emozioni e strategie. La situazione è delicata, e ogni mossa potrebbe cambiare le carte in tavola: ecco cosa filtra sulle ultime ore.

La situazione Calhanoglu-Inter è decisamente ingarbugliata. Il Galatasaray rimane sullo sfondo ma può giocare su questo caso, creatosi nelle ultime ore. Ecco cosa filtra sul numero 20 nerazzurro. SITUAZIONE DELICATA – Tra Matteo Barzaghi e Marco Demicheli, a Sky Sport 24, si parla del futuro di Hakan Calhanoglu. Ieri le parole di Lautaro Martinez prima e Beppe Marotta poi a creare una sorta di caso intorno al turco, il quale ha poi risposto oggi su Instagram. Ecco cosa filtra secondo Sky: « Credo che qualcosa andrà chiarito inevitabilmente. Le parole di Lautaro sono state forti, anche se non ha fatto nomi e cognomi.

