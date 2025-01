World Cup di Pallanuoto Femminile il Setterosa battuto dall’Olanda | 9-16 nella seconda giornata

Leggi su Ilfaroonline.it

Alessandropoli, 15 gennaio 2025 – Un rinnovatosfiora l’impresa con l’Olanda e fa sentire il suo ruggito. Tuttavia, nonostante la grande forza della Nazionale Italiana di, arriva la prima sconfitta inCup per le Azzurre.di gare, in svolgimento in Grecia ad Alessandropoli, l’Italia è stata battuta dalle olandesi, bronzo olimpico a Parigi 2024, da 16-9.E’ stata una vibrante partita, dagli alti ritmi, giocata da entrambe le squadre.Iltornerà in vasca il 16 gennaio alle ore 21.00 con l’Australia.Il racconto della partita, le interviste e il tabellino – Fonte Federnuoto/federnuoto.itItalia-Olanda 8-11Italia: Condorelli, Leone, Di Maria 1, Cordovani 1, Gant 2, Cergol, Giustini 1, Colletta, Bettini, Ranalli 2, Cocchiere 1, Papi, Sesena, Cassarà.