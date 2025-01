Pronosticipremium.com - Roma-Genoa, la conferenza di Ranieri LIVE: “Pellegrini non penso andrà via”

Archiviato il pareggio per 2-2 contro il Bologna, lasi prepara ad affrontare ilnel match che aprirà la ventunesima giornata di Serie A. La sfida è in programma allo stadio Olimpico venerdì 17 gennaio alle ore 20:45. Seguidalle 13:00 lastampa di Claudio. 3 minuti fa15 Gennaio 2025 13:12 13:12Obiettivi da qui alla fine della stagione?Dobbiamo dare allaun’identità sicura e rapida, ma non voglio prendere in giro nessuno. L’unica cosa che prometto è lavoro, sudore e impegno. Vogliamo andare avanti in tutte le competizioni e se gli altri faranno meglio di noi lo ammeteremo. Adesso ci attende un tour de force dove serviranno tanto energie nervose.4 minuti fa15 Gennaio 2025 13:10 13:10Rensch un obiettivo?Non parlo di giocatori che escono sui giornali perché potrebbero non essere i nomi che stiamo valutando noi.