Scava buca e muore a 17 anni soffocato dalla sabbia a Montalto di Castro cosa è successo

Una vacanza estiva si è trasformata in tragedia sulla spiaggia di Montalto di Castro, quando un giovane romano di 17 anni ha perso la vita soffocato dalla sabbia mentre giocava con i fratellini. Un momento di svago che si è concluso in modo drammatico, lasciando sotto shock una comunità e una famiglia distrutta. La vicenda ci ricorda quanto sia importante la massima attenzione durante le attività sulla spiaggia e la necessità di sensibilizzare alla sicurezza dei più giovani.

Un gioco d'estate si è trasformato in tragedia sulla spiaggia libera, intorno alle 15:00 di giovedì 10 luglio, nei pressi del camping Villaggio California, dove un ragazzo romano di 17 anni, identificato con le iniziali R.B., ha perso la vita in circostanze drammatiche. Il giovane, in vacanza con la famiglia, è morto soffocato dopo essere stato sepolto dal crollo di una buca nella sabbia che lui stesso aveva scavato con i due fratellini. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, in località Le Casalette, lungo il litorale di Montalto Marina, al confine con il comune di Tarquinia. Come è morto il ragazzo nella buca di sabbia?.

