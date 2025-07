Arezzo si corre verso la nuova stagione | partitelle affondi e… la presidente in tribuna!

Arezzo si prepara alla nuova stagione con entusiasmo e determinazione. Quarta giornata di allenamenti a Rigutino, tra partite, affondi e tanto impegno, mentre la presidente Francesca osserva con attenzione dalla tribuna. Lo sport si veste di grazia e passione, trasmettendo energia e speranza per un futuro ricco di successi. La squadra è pronta a dare il massimo, e voi? Restate sintonizzati, perché le emozioni sono appena cominciate.

Quarta giornata di preparazione per l'Arezzo, e a Rigutino si comincia a far sul serio. La mattinata è stata dedicata a corsa, lavoro atletico e occhi puntati. su Francesca, la presidente, presente in tribuna. Forse per controllare i progressi sul campo, o forse — lasciatecelo dire con tenerezza — perché anche lo sport ha bisogno di grazia: molto carina, e lo dice uno che di primavere ne ha viste quasi ottanta. Nel pomeriggio spazio al pallone, con una partitella a mezzo campo. Tre squadre da otto, cambi continui tra fasi offensive e difensive: in gol Ravasio, Mawuli, Pattarello e Dezi, quest'ultimo con un gran tiro al sette — forse il più bello della sessione.