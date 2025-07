PioncaRock 2025 | cinque serate di musica e divertimento a Pionca

Pronti a vivere cinque serate indimenticabili di musica, energia e allegria? Dal 17 al 21 luglio 2025, Pioncarock torna a Pionca di Vigonza, portando sul palco artisti di talento e un’atmosfera coinvolgente. Questa quindicesima edizione promette di essere la più entusiasmante di sempre, trasformando la piazza parrocchiale in un cuore pulsante di divertimento e convivialità. Non mancate all’appuntamento con il festival che anima l’estate vigontina!

Dal 17 al 21 luglio 2025 torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate vigontina: Pioncarock, il festival musicale della comunità di Pionca di Vigonza, giunto quest’anno alla quindicesima edizione. Dove La manifestazione si svolge nella piazza parrocchiale in via Meucci 24 e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Novità 2025! BAOBAB – Spettacolo di improvvisazione teatrale Domenica 20 luglio | Ore 20.00 | Palco PioncaRock – Piazza Parrocchiale, Pionca di Vigonza (PD) Siamo entusiasti di presentarvi questo imperdibile evento, per la prima volta sul nostro Vai su Facebook

