Il concerto di Brancale costerà 93.500 euro | affidamento a GR Show nessun contributo da Puglia Culture

Il concerto di Serena Brancale a Foggia promette di incantare il pubblico, con un investimento di 93.500 euro affidato a GR Show di Antonio Vannella, senza contributi da Puglia Cultura. Un evento che si preannuncia imperdibile e ricco di emozioni, confermando l’impegno del Comune nel valorizzare la scena musicale locale e offrire un’esperienza indimenticabile a cittadini e visitatori.

Ammonta a 93.500 euro (Iva compresa) l’importo dell’affidamento per il concerto di Serena Brancale in programma il 15 agosto in piazza Cavour a Foggia. La somma è comprensiva del cachet dell’artista e dei servizi tecnici. Anche questa volta, il Comune ha scelto la GR Show di Antonio Vannella, con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: concerto - brancale - euro - affidamento

Serena Brancale in concerto alla Fiera della Musica di Azzano Decimo - Serena Brancale, celebre artista italiana di nu-soul jazz, si esibisce alla Fiera della Musica di Azzano Decimo.

Serena Brancale in concerto a Foggia per Ferragosto: affidato lo spettacolo da 93.500 euro; Ferragosto a Foggia: Serena Brancale in concerto in Piazza Cavour, stanziati 93.500 euro. Affidamento diretto.

Ferragosto a Foggia: Serena Brancale in concerto in Piazza Cavour, stanziati 93.500 euro. Affidamento diretto - Ferragosto a Foggia: Serena Brancale in concerto in Piazza Cavour, via libera all’affidamento per l’evento clou dell’estate Ferragosto 2025 si accende di musica e spettacolo a Foggia. statoquotidiano.it scrive

Ferragosto, la Gr Show curerà l'organizzazione del concerto di Serena Brancale - di Antonio Vannella l'organizzazione del concerto di Ferragosto a Foggia, che vedrà l'esibizione di Serena Brancale. Lo riporta foggiacittaaperta.it