Calciomercato Inter lo stop a Osimhen al Galatasaray non cambia il futuro di Calhanoglu! E su Aleksandar Stankovic…

Il calciomercato interista vive momenti di tensione con la trattativa per Osimhen, ma il futuro di Calhanoglu resta invariato. La possibilità di un trasferimento al Galatasaray sembra ormai sfumare, lasciando intatto il ruolo del centrocampista turco nel progetto nerazzurro. Intanto, occhi puntati anche su Aleksandar Stankovic, mentre il mercato continua a riservare sorprese. Ecco il quadro aggiornato sulla situazione…

Calciomercato Inter, lo stop a Osimhen al Galatasaray non cambia il futuro di Calhanoglu! E su Aleksandar Stankovic. Il punto della situazione. La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen sembra essere arrivata a un punto morto, ma questo non ha avuto alcun impatto significativo sulla posizione di Hakan Calhanoglu, centrocampista del calciomercato Inter. Come riportato da Sky Sport, non ci sono attualmente le condizioni per avviare una trattativa che porterebbe Calhanoglu lontano da Milano. Sebbene il mercato sia ancora in movimento, il futuro del regista turco al momento sembra essere legato ai nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, lo stop a Osimhen al Galatasaray non cambia il futuro di Calhanoglu! E su Aleksandar Stankovic…

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - inter - stop

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Calciomercato oggi: Osimhen tentato dal Galatasaray, Roma e Inter al lavoro sui grandi colpi. Atalanta, il dopo Ruggeri porta a Diouf - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Sky - #Calhanoglu-#Galatasaray, non ci sono le condizioni: resta all'#Inter. #Stankovic al #Bruges solo con recompra Vai su X

Calciomercato, le notizie di oggi: Osimhen, bloccata la trattativa Napoli-Galatasaray; Napoli, no all'offerta del Galatasaray per Osimhen. Theo Hernandez all'Al Hilal: le notizie di mercato di martedì 7 luglio; Intrigo Osimhen: il Galatasaray arriva a 60 milioni, il Napoli dice no.

Sky - Calhanoglu-Galatasaray, non ci sono le condizioni: resta all'Inter. Stankovic al Bruges solo con recompra - Lo stop della trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen non sembra, almeno per il momento, portare novità sul fronte Hakan Calhanoglu. Si legge su msn.com

Mercato Inter, brusca frenata nell’affare Osimhen al Galatasaray: si può riaprire la trattativa per Calhanoglu? - Mercato Inter, brusca frenata nell’affare Osimhen al Galatasaray: si può riaprire la trattativa per Calhanoglu? Segnala informazione.it