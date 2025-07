The Paper | la serie ' sequel' di The Office ha finalmente una data di uscita

Peacock ha annunciato che The Paper, ideata dai creatori di The Office e ambientata nello stesso universo della serie cult, ha una data di uscita. Il mondo di The Office ritornerĂ sugli schermi televisivi con la comedy The Paper e Peacock ha svelato la data prevista per il debutto sugli schermi americani. L'appuntamento è stato fissato al 4 settembre e in streaming saranno disponibili le prime quattro puntate. Cosa racconterĂ The Paper Il cast di The Paper, show che rappresenta un sequel del cult con star Steve Carell e John Krasinski, è composto da Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore che torna a recitare in un progetto statunitense dopo l'ottima accoglienza ricevuta grazie alla sua performance in The White Lotus, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Paper: la serie 'sequel' di The Office ha finalmente una data di uscita

