In un contesto internazionale cruciale, Roma si trasforma nel palcoscenico di decisioni decisive per il futuro dell’Ucraina e l’unità dell’Occidente. Mentre Meloni e Zelensky rafforzano il legame tra Italia e Kiev, i leader della “Coalizione dei Volenterosi” rilanciano il sostegno militare e politico. Dalla difesa aerea alle sanzioni, passando per il dialogo tra USA e Russia, ogni mossa potrebbe segnare un nuovo passo verso la pace o l’escalation.

A Roma va in scena una giornata chiave per il futuro dell'Ucraina e per l’unità dell’Occidente. Alla Ukraine Recovery Conference, Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky rafforzano l’asse tra Italia e Kiev, mentre i leader della “Coalizione dei Volenterosi” rilanciano il sostegno militare e politico alla resistenza ucraina. Dalla difesa aerea alla ricostruzione, passando per le sanzioni a Mosca e il dialogo USA-Russia, ecco tutti i fronti aperti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mattarella: "Kiev non è sola". E Rubio vede Lavrov: "Proposta di pace russa, la porterò a Trump"

