Mercato Juve per quell’esubero spunta l’ipotesi Napoli! Ci sono stati contatti con l’entourage e il DS azzurro Manna Cosa è successo

Il mercato della Juventus si fa sempre più intrigante, con voci di un possibile esubero e un contatto segreto con il Napoli. Il DS azzurro Manna sembra aver aperto uno spiraglio, incontrando un giocatore bianconero nel tentativo di trovare una soluzione condivisa. In un'estate ricca di colpi di scena, la domanda che aleggia è: quale sarà il prossimo passo in questa intricata trattativa? E soprattutto, cosa riserverà il futuro di Dusan Vlahovic?

Mercato Juve, il DS del Napoli Manna prova a dare una mano alla Vecchia Signora: incontro con quell’esubero bianconero. Il futuro di Dusan Vlahovic è uno degli argomenti più discussi in questo calciomercato estivo, con il Napoli che ha recentemente fatto un passo decisivo nella corsa per il centravanti serbo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Paolo Paganini della Rai sul suo profilo X, il club partenopeo ha avviato un contatto diretto con l’entourage di Vlahovic attraverso il Direttore Sportivo Giovanni Manna, in un tentativo di rinforzare l’attacco in vista della nuova stagione. Il contatto tra Napoli e l’entourage di Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com