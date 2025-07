Cat Stevens il 5 settembre esce On The Road To Findout | Greatest Hits

Il 5 settembre, preparatevi a un viaggio musicale indimenticabile: "On The Road To Find Out: Greatest Hits" di Cat Stevens. Questa raccolta celebra il talento senza tempo dell'iconico artista, portando le sue canzoni più amate direttamente a voi. Un'opportunità unica per riscoprire le melodie che hanno segnato intere generazioni. Non perdete questa uscita imperdibile, perché il viaggio inizia proprio ora.

Ein Bild, das Schrift, Text, Logo, weiß enthält. KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. YUSUFCAT STEVENS “ON THE ROAD TO FINDOUT: GREATEST HITS” IN USCITA IL 5 SETTEMBRE Immagine che contiene Viso umano, Barba umana, uomo, poster Il contenuto generato dall’IA potrebbe non essere corretto. Giovedì 10 luglio 2025 – Cat-O-Log Records, in collaborazione con Universal Music Recordings, è orgogliosa di annunciare On The Road To Findout: Greatest Hits, la raccolta definitiva che ripercorre l’intera carriera di YusufCat Stevens. Include i brani più amati della sua carriera discografica lunga quasi 60 anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Cat Stevens, il 5 settembre esce “On The Road To Findout: Greatest Hits”

