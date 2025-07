Lido di Camaiore torna il cinema all’aperto a Bussoladomani

Lido di Camaiore si anima di magia ed emozioni con la sesta edizione di Bicinema, l'evento che unisce cinema all'aperto e mobilità sostenibile. Dal 11 luglio al 31 agosto, il parco Bussoladomani su Viale J.F. Kennedy diventerà il palcoscenico ideale per serate indimenticabili sotto le stelle, offrendo film per tutti i gusti e un’esperienza unica all’insegna del divertimento e della sostenibilità. Preparatevi a vivere un’estate cinematografica irripetibile...

Lido di Camaiore (Lucca), 10 luglio 2025 – Prende il via l'attesa sesta edizione di Bicinema, l'innovativo progetto che unisce la passione per il cinema all'aria aperta con la mobilità sostenibile. Dal giovedì 11 luglio al sabato 31 agosto, il suggestivo parco Bussoladomani su Viale J.F. Kennedy a Lido di Camaiore, si trasformerà in una vera e propria arena cinematografica sotto le stelle, offrendo una programmazione ricca e variegata per tutti i gusti. Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, Bicinema si conferma un appuntamento imperdibile per residenti e turisti. L'iniziativa invita il pubblico a raggiungere il luogo delle proiezioni comodamente in bicicletta, godendosi poi i film direttamente dal prato, in un'atmosfera unica e rilassata. 🔗 Leggi su Lanazione.it