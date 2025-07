Temptation Island 2025 chi è Sarah | età cognome lavoro Instagram

Scopri tutto su Sarah di Temptation Island 2025: età, cognome, lavoro e il suo profilo Instagram. La giovane coppia formata da Sarah e Valerio si mette alla prova per riscoprire la scintilla perduta, dopo aver affrontato momenti di insicurezza e tentazioni. Chi è realmente Sarah e cosa nasconde dietro il suo sorriso? Continua a leggere per conoscere ogni dettaglio sulla protagonista del reality!

Tra le coppie di Temptation Island 2025 c’è quella composta da Sarah e Valerio. I due partecipano per capire se può scattare di nuovo la scintilla, in quanto lei sente delle mancanze da parte del fidanzato. Sarah ha ammesso di aver cercato attenzioni in altre persone per questo motivo. Chi è Sarah di Temptation Island: età, cognome, lavoro e Instagram. Leggi anche: Temptation Island, chi è Sonia B: età, cognome, lavoro, Instagram. Di Sarah di Temptation Island sappiamo che ha 24 anni e che è un’assistente di un medico estetico. Il suo cognome è Esposito e il suo profilo Instagram è @sarahesposiito, seguito attualmente solo da oltre 2mila follower. 🔗 Leggi su Latuafonte.com