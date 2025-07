L’intelligenza artificiale sbarca in Parlamento | ecco i tre chatbot che aiuteranno i deputati a scrivere le leggi

L’intelligenza artificiale sbarca in Parlamento, portando innovazione e efficienza nel processo legislativo. Tre chatbot all’avanguardia—Norme, Depuchat e Mse—diventeranno alleati preziosi di deputati e senatori, contribuendo a scrivere leggi più rapide e precise. Sebbene siano strumenti già testati, questa novità segna un passo importante verso un futuro legislative sempre più digitalizzato e smart. La vera sfida sarà scoprire come queste tecnologie plasmeranno il dialogo tra politica e innovazione.

L’ intelligenza artificiale sbarca anche in Parlamento. A partire dai prossimi giorni, deputati e senatori avranno a disposizione tre piattaforme di chatbot che li aiuteranno a scrivere le leggi. Si tratta di Norme, Depuchat e Mse (Macchina scrittura emendamenti). Questi strumenti, in realtà, non sono del tutto nuovi. La sperimentazione è cominciata circa un anno fa e le fondamenta risalgono addirittura alla legislatura precedente. La novità è che a partire dai prossimi giorni i tre prototipi saranno resi disponibili per tutti i parlamentari. L’IA al servizio del Parlamento. Quando i parlamentari scrivono le proposte di legge o gli emendamenti devono prima dedicarsi a lunghe ricerche per cercare le normative attualmente in vigore e rintracciare i singoli articoli su cui si vuole intervenire. 🔗 Leggi su Open.online

