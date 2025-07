Mercato Inter la rivelazione di Romano | I nerazzurri hanno rifiutato più volte Joao Felix ecco la verità su Asensio e Nkunku

Il mercato dell'Inter riserva sorprese e svelamenti inaspettati, grazie anche alle analisi di Fabrizio Romano. La recente rivelazione sulla volontà dei nerazzurri di rifiutare ben 249 volte Joao Felix getta nuova luce sulle strategie di mercato della squadra. Tra verità su Nkunku, possibilità di Asensio e le eventuali mosse per Taremi e Carboni, il futuro dei nerazzurri si definisce giorno dopo giorno, lasciando tifosi e addetti ai lavori con il fiato sospeso.

. Le parole. Intervenuto sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sui possibili movimenti del mercato Inter in attacco: dalla verità su Nkunku alle possibilità per Asensio e Joao Felix. IL FUTURO DI VALENTIN CARBONI E QUELLO DI TAREMI – « Valentin Carboni andrà al Genoa in prestito secco senza diritto di riscatto, l'Inter sta cercando una sistemazione insieme agli agenti di Taremi per poi aggiungere un giocatore in più in attacco. Stanno uscendo tanti nomi ma è importante dire che l'Inter vuole aggiungere un giocatore in più e all'Inter sono stati proposti tanti giocatori ».