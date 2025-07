Buruk | Calhanoglu ama il Galatasaray! Ma l’Inter ha aspettative

L’amore tra Hakan Calhanoglu e il Galatasaray è palpabile, ma l’Inter nutre alte aspettative per il suo talento. Okan Buruk, allenatore di Istanbul, ha espresso grande stima per il centrocampista turco, rafforzando il legame tra giocatore e club. Tuttavia, il futuro di Calhanoglu rimane incerto, tra desiderio di ritorno e ambizione delle parti coinvolte. La sua decisione finale potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre e appassionare i tifosi di tutto il mondo.

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato a SporArena del legame tra Hakan Calhanoglu e il Galatasaray. Questo il pensiero dell’allenatore turco. AMORE – L’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato a SporArena del forte legame tra Hakan Calhanoglu e il club di Istanbul, alimentando il dibattito attorno al futuro del centrocampista dell’ Inter. Buruk ha espresso parole di grande stima nei confronti del giocatore: “È un grande giocatore e una persona splendida. Lo conosco da quando aveva 16 anni e so quanto sia forte il suo amore per il Galatasaray. Questo ci rende felici”. Calhanoglu, le parole di Buruk e il legame con Istanbul. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Buruk: «Calhanoglu ama il Galatasaray! Ma l’Inter ha aspettative»

