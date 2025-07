Giulia Viacava | Italia senza pressioni ai Mondiali | tante ragazze nuove nel Setterosa devono ambientarsi

Giulia Viacava, icona della pallanuoto italiana, con la sua esperienza e il suo entusiasmo, ci apre le porte di un mondo avvincente fatto di sfide e successi. Intervistata nell’ultima puntata di FOCUS – Pallanuoto su OA Sport, la giocatrice genovese, protagonista dell’Ekipe Orizzonte Catania, con 5 scudetti vinti, ci racconta i suoi inizi in modo sincero e coinvolgente. Scopriamo insieme come questa atleta si sta preparando per un’estate ricca di emozioni e novità .

Giulia Viacava è stata l’ospite dell’ultima puntata di FOCUS – Pallanuoto, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La pallanuotista originaria di Genova, pedina fondamentale dell’Ekipe Orizzonte Catania, vincitrice degli ultimi 5 scudetti, racconta i suoi inizi. Lo fa in maniera particolare. “ Devo ammettere che la pallanuoto non è stato il primo sport acquatico che ho provato. Essendo allergica agli acari, i miei genitori hanno scelto di non portarmi in palestra. Per cui ho iniziato con il nuoto, quindi sono passata al nuoto sincronizzato. Poi per fortuna, diciamo così, a Bogliasco dove ho iniziato, la squadra di nuoto sincronizzato ha chiuso, per cui mi sono dovuta spostare a Recco. 🔗 Leggi su Oasport.it