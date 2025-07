Forbidden Fruit anticipazioni 11 lugllio | Yildiz vuole confessare tutto a Zeynep

Preparati a un nuovo episodio di Forbidden Fruit, in onda domani alle 14.10 su Canale 5! Le anticipazioni del 11 luglio svelano un momento cruciale: Yildiz desidera confessare tutto a Zeynep, ma le paure e i segreti potrebbero mettere a dura prova il loro legame. Cosa succederà tra le sorelle? Scopriamolo insieme nel prossimo episodio, che promette emozioni e colpi di scena sorprendenti...

Tutte le anticipazioni sul prossimo episodio della nuova serie turca di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, incentrata sulle sorelle Zeynep e Yildiz. In questa puntata la bionda Yildiz proverà a sfogarsi, ma difficilmente avrà il coraggio di raccontare davvero all'altra cosa sta combinando. Scopriamo più nel dettaglio cosa vedremo nell'episodio di venerdì 11 luglio. Dov'eravamo rimasti Nella scorsa puntata Alihan ha invitato Zeynep a casa sua per visionare alcuni documenti di lavoro. Già in forte imbarazzo per la situazione, la ragazza si è sentita fare una richiesta del tutto inaspettata: preparargli una ciorba. 🔗 Leggi su Movieplayer.it