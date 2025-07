Il Como ha speso quasi 100 milioni per i nuovi acquisti | un mercato esorbitante per Fabregas

Il Como sta facendo parlare di sé grazie a un mercato da record: quasi 100 milioni investiti in nuovi acquisti, superando anche le big della Serie A. Un vero e proprio squillo di tromba per il club, che si prepara a sorprendere con una rosa rinforzata e ambiziosa. Ma chi sono i protagonisti di questa rivoluzione e quanto si è speso finora? Scopriamolo insieme, continuando a leggere.

Il mercato del Como procede a gonfie vele e il club spende più delle grandi squadre in Serie A: quali sono stati i nuovi innesti e quanto ha speso fin qui in questa sessione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

