GPS 2025 150 preferenze | algoritmo migliorato per gli spezzoni d’orario

Se sei un docente in attesa di supplenze, il GPS 2025 rappresenta un'occasione cruciale per valorizzare le tue preferenze. Quest’anno, con un algoritmo migliorato, sarà più facile combinare spezzoni d’orario e ottimizzare la scelta delle 150 preferenze. Dal 17 al 30 luglio, potrai presentare la domanda: scopri come sfruttare al meglio questa innovazione e aumentare le tue possibilità di successo. Non perdere questa opportunità !

Dal 17 al 30 luglio si presenta la domanda GPS per le supplenze. La novità di quest'anno è un algoritmo potenziato, capace di combinare più spezzoni orari, offrendo nuove opportunità ai docenti nella compilazione strategica delle 150 preferenze. Strategie per la compilazione delle 150 preferenze GPS La finestra temporale per l'invio delle 150 preferenze per

In questa notizia si parla di: preferenze - algoritmo - spezzoni - migliorato

Domanda supplenze docenti max 150 preferenze 2025/26 a luglio: chi deve presentarla, per quali posti, ci sarà ancora l’algoritmo. 10 FAQ - Se sei un docente precario alle prese con le supplenze per il prossimo anno scolastico, è fondamentale conoscere i dettagli sulla domanda con massimo 150 preferenze per l'assegnazione delle supplenze al 2025/26.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26. supplenze 150 preferenze, come compilare le domande. RISPOSTE AI QUESITI; Supplenze, perché docenti con punteggi inferiori hanno avuto la nomina e io no. Come gira l'algoritmo. Nota e chiarimenti; Domanda 150 scuole 2025: algoritmo migliorato, riesce a combinare più spezzoni orari compatibili.

Immissioni in ruolo docenti 2025/26. supplenze 150 preferenze, come compilare le domande. RISPOSTE AI QUESITI - Immissioni in ruolo del personale docente 2025/26 e supplenze da GaE e GPS sono gli argomenti che nei mesi di luglio e

Completamento spezzone gps: con le preferenze sintetiche l'algoritmo sta assegnando le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali