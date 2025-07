Volley Nations League | l’Italia batte la Serbia | le azzurre di Velasco sono un rullo compressore

Una vittoria che conferma il grande stato di forma delle azzurre del volley femminile. Con una prestazione impeccabile, le ragazze di Julio Velasco dimostrano ancora una volta di essere un rullo compressore in questa Nations League, lasciando il pubblico entusiasta e sicuro del loro cammino. Per le ragazze del ct Velasco, è il segnale che il talento e la passione possono davvero fare la differenza.

L'Italia del volley batte la Serbia in Nations League: le azzurre di Julio Velasco sono un rullo compressore. Per un' Italia che non ne vuole proprio sapere di carburare, quella di calcio maschile, ce n'è un'altra che è diventata un'eccellenza nel suo sport: l' Italia del volley femminile di Julio Velasco. Le azzurre, impegnate in Nations League, hanno battuto anche la Serbia per 3-0 (25-17; 26-24; 25-20). Per le ragazze del ct Velasco, è il decimo successo – in altrettanti incontri ufficiali disputati – nell'anno solare 2025 e il 24esimo consecutivo dal 2 giugno 2024. Nations League, l'Italia vince 3-0 contro la Serbia: il resoconto del match e i prossimi impegni.